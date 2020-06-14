Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbul Boğazında çöp adaları oluştu Vatandaşlardan büyük tepki
İSTANBUL

İstanbul Boğazı’nda çöp adaları oluştu: Vatandaşlardan büyük tepki

İstanbul’da lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili’nde çöp adaları oluştu. Havadan çekilen görüntülerde çöp adalarının boğazda yüzdüğü görüntülendi. Vatandaşlar ise boğaz kıyısında eskiden yapılan temizlik işlemlerinin şimdi yapılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Gündem
Gündem

İstanbul’un parklarından gelen çirkin görüntülere İstanbul Boğazı’nın kıyıları da eklendi. Sarıyer İstinye Sahili’nde lüks teknelerin olduğu alanda çöp adacıklarının oluştuğu görüldü. Havadan görüntülenen marinada kirliliğin boyutu gözler önüne serildi. Birçok teknenin çevresi ve sahilin büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Sahil şeridinde yürümeye ve koşmaya çıkan vatandaşlar denizdeki görüntüler karşısında şok oldu. Boğaz kıyısının daha önce deniz araçları ile temizlendiğini belirten vatandaşlar bu yıl temizlik işlemlerinin yapılmadığını belirtti.

“Doğaya saygı duymazsak bizler var olamayız”

Sahillerin temizlenmesi konusunda yetkililere seslenen 14 yaşındaki Maya Kaya, “Çok kötü bir görüntü; çünkü hazır pandemi sürecindeyken doğanın kendini yenilemesi gerekiyordu. İnsanlarımız çok duyarsız. Bu çöplerin dökülmesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Sahiller temizlenmeli; çünkü doğaya saygı duymazsak bizler var olamayız” dedi.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tasarruflarından”

Deniz kirliliğine duyarsız kalındığını söyleyen Özkan İlhan, “Güzelim deniz çok kötü bir durumda. İnsanlar çok duyarsız. Belediyeler de duyarsız kalıyor. Eskiden deniz motoru vardı, temizlik yapıyordu. Kıyı boyunca temizlik yapan motor şimdi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tasarruflarından bir tanesi herhalde” diye konuştu.

“İstanbul’a hiç yakışmıyor”

3 ay sonra ilk defa sahile geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş ise, “İstanbul bu çirkin görüntüleri yıllar önce terk etmişti. Yeniden 1990’ların öncesine taşındı. 3 aydır buraya gelmiyordum. Berbat bir görüntü ile karşılaştım. İstanbul’a hiç yakışmıyor. Her yer pislik, karadaki pisliğin bir kısmı denizde de görülüyor. İlgilenen kimse yok. Eskiden gezip dolaşmaktan zevk aldığımız İstinye Koyu bölgesi şimdi pis bir görüntüye sahip. İçler acısı bir durum var. Bundan dolayı çok üzgünüz” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Salgın ciddiyetini koruyor

Salgın ciddiyetini koruyor

​Bakan Koca'dan dünkü verilerden sonra bir kez daha uyardı.
Anne kızın feci ölümü

Anne kızın feci ölümü

Hamile kadın tandıra düşen kızını kurtarmak isterken tandıra düştü.
Köy evindeki gizli bölmede yakalandı

Kadın doktor merdiven altına yapılan gizli odadan çıktı.

​Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

​Bir milyon ödüllü terörist dahil 3 terörist etkisizleştirildi.

İşini kurmak isteyenler için hibe desteği 65 bin TL'ye çıkarıldı.

İşçi ücretinin ödendiği ​tanık anlatımlarıyla ispatlanamayacak.
İşte Ayasofya'nın tapusu

İşte Ayasofya'nın tapusu

​Yeni Şafak o salona girdi.
Şanlıurfa ve <br>Diyarbakır'da toplanıyor

Şanlıurfa ve
Diyarbakır'da toplanıyor

​Yılda 10 bin doz akrep 2 bin doz yılan panzehiri üretiliyor.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​İngiltere'de ırkçılar sokağa indi.

​Bilim Kurulu üyesinden koronayı yenenler için çarpıcı uyarı.

​Bilim Kurulu üyesinden korona için önemli uyarı.
Onun gibi <br>10 tane bulurum

Onun gibi
10 tane bulurum

Beşiktaşlı yıldız için dikkati çeken yorum.

​Koronavirüsün çıkış noktasından korkutan sonuç.

​Aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü.

Tepki çeken hareketi için açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.