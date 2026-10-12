İstanbul'da üç mahallede asayiş baskını: Firari iki şüpheli yakalandı
İstanbul Küçükçekmece'de üç mahallede gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan beş kişi ile çeşitli suçlardan aranan iki firari şüpheli yakalandı. 26 noktada yapılan uygulamalarda bin 655 kişi, 234 otomobil ve 123 motosiklet sorgulandı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 mahallede gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 5 kişi ile çeşitli suçlardan aranan firari 2 şüpheli yakalandı.
26 noktada uygulama
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 7 Ekim’de Mehmet Akif, Atatürk ve Kanarya mahallelerinde kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Önleyici Hizmetler şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı uygulama, 22.00-00.30 saatleri arasında 26 noktada yapıldı. Sabit yol uygulamalarının yanı sıra çevrede ring denetimleri de gerçekleştirildi.
Firari iki şüpheli yakalandı
Uygulama kapsamında bin 655 kişi, 234 araç ve 123 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 5 kişi ile çeşitli suçlardan aranan firari 2 şüpheli yakalandı. Kimlik bildirmeme nedeniyle Kabahatler Kanunu kapsamında 1 işlem yapılırken, kask takmadığı belirlenen 2 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi.