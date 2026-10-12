İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi: İSKİ mahalleleri tek tek açıkladı
12:50, 12/10/2026, Pazartesi
AA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe'de yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle 4 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu.
MALTEPE'DE 4 MAHALLE 16 SAAT SUSUZ KALACAK
İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.
SU VERİLEMEYECEK MAHALLELER
Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.