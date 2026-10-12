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Beton pompası dehşeti: Yokuş aşağı kaydı, yedi araca çarptı

Beton pompası dehşeti: Yokuş aşağı kaydı, yedi araca çarptı

22:53, 12/10/2026, Pazartesi
DHA
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Beton pompası dehşeti: Yokuş aşağı kaydı, yedi araca çarptı

Avcılar'da beton mikseri ile beton pompası çarpıştı. Kazanın ardından beton pompası şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi üzerine yokuştan geri kayan araç, park halindeki yedi araca çarptı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.D. idaresindeki beton pompası ile 34 HOH 716 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışma nedeniyle beton pompasının ön camı kırıldı. 

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.D. idaresindeki beton pompası ile 34 HOH 716 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışma nedeniyle beton pompasının ön camı kırıldı.&nbsp;

Kazanın ardından şoför E.D. araçtan inerek hasar durumunu kontrol etmek istedi. Bu sırada el frenini çekmeyi unutan şoförün kullandığı beton pompası yokuştan geriye doğru kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafında park halinde bulunan 7 araca çarptı. 

Kazanın ardından şoför E.D. araçtan inerek hasar durumunu kontrol etmek istedi. Bu sırada el frenini çekmeyi unutan şoförün kullandığı beton pompası yokuştan geriye doğru kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafında park halinde bulunan 7 araca çarptı.&nbsp;

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapandı. Ekiplerin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapandı. Ekiplerin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

İki beton aracının yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İki beton aracının yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'FRENE BASTI TUTMADI'


Kazayı gören bir vatandaş, "Beton mikserinin şoförü kaydırdı aracı, beton pompasına vurdu. Şoför aşağı indi, araç bir anda kaydı. Şoför koşa koşa zıpladı bindiği gibi frene bastı tutmadı. Sağa doğru gitti komple biçti" dedi.

'FRENE BASTI TUTMADI'Kazayı gören bir vatandaş, "Beton mikserinin şoförü kaydırdı aracı, beton pompasına vurdu. Şoför aşağı indi, araç bir anda kaydı. Şoför koşa koşa zıpladı bindiği gibi frene bastı tutmadı. Sağa doğru gitti komple biçti" dedi.
Başlıklar :AvcılarKamyonFren
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