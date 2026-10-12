Anasayfa
Gündem
İstanbul
Marmara'daki peş peşe sarsıntılar korkutmuştu: Uzman isim 10 yıl önceki araştırmayı işaret ederek noktayı koydu

Marmara'daki peş peşe sarsıntılar korkutmuştu: Uzman isim 10 yıl önceki araştırmayı işaret ederek noktayı koydu

10:40, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 10:41, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Marmara'daki peş peşe sarsıntılar korkutmuştu: Uzman isim 10 yıl önceki araştırmayı işaret ederek noktayı koydu

Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında bir gün arayla meydana gelen peş peşe sarsıntılar, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde "Büyük deprem mi yaklaşıyor?" endişesini yeniden alevlendirdi. Gözlerin çevrildiği sismik hareketliliğe ilişkin en çarpıcı değerlendirme ise Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Bektaş, bölgedeki mikrodepremlerin perde arkasını 10 yıl önce yapılan ve Alman araştırmacıların imzasını taşıyan dikkat çekici bir çalışmayla araladı. Marmara'nın altındaki fay hattında gerçekleşen gizemli 'sürünme' davranışına ve 'yavaş kayma' ihtimaline işaret eden Bektaş'ın bu tespiti dikkat çekti.

Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında bir gün arayla meydana gelen sarsıntılar, akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirirken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğin Çınarcık fayındaki 'yavaş kayma' (creep) olasılığını güçlendirdiğini vurguladı.

Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında bir gün arayla meydana gelen sarsıntılar, akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirirken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğin Çınarcık fayındaki 'yavaş kayma' (creep) olasılığını güçlendirdiğini vurguladı.

10 yıl önceki araştırmayı hatırlattı

Bölgedeki hareketliliğin faylarda yavaş kayma olasılığı açısından incelenmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Bektaş, 2019 yılında bir Alman araştırma ekibi tarafından yayımlanan çalışmayı gündeme getirdi. Bektaş'ın paylaştığı verilere göre süreçteki önemli detaylar şöyle:


10 yıl önceki araştırmayı hatırlattıBölgedeki hareketliliğin faylarda yavaş kayma olasılığı açısından incelenmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Bektaş, 2019 yılında bir Alman araştırma ekibi tarafından yayımlanan çalışmayı gündeme getirdi. Bektaş'ın paylaştığı verilere göre süreçteki önemli detaylar şöyle:

• 2016 ile benzerlik: 2016 yılında Yalova'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrasında gözlemlenen mikrodeprem aktiviteleri, o dönem Çınarcık fayındaki yavaş kaymayla ilişkilendirildi.

• 50 günlük sinyal: 2016'da kaydedilen sarsıntının çevresinde yaklaşık 50 gün boyunca süren belirgin bir deformasyon sinyali tespit edildi.

• Sürünme davranışı: 2026 yılında, bir gün arayla kaydedilen bu yeni sarsıntıların da Marmara'daki fayların sürünme davranışı bağlamında değerlendirilmesi gerekiyor.

• 2016 ile benzerlik: 2016 yılında Yalova'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrasında gözlemlenen mikrodeprem aktiviteleri, o dönem Çınarcık fayındaki yavaş kaymayla ilişkilendirildi.• 50 günlük sinyal: 2016'da kaydedilen sarsıntının çevresinde yaklaşık 50 gün boyunca süren belirgin bir deformasyon sinyali tespit edildi.• Sürünme davranışı: 2026 yılında, bir gün arayla kaydedilen bu yeni sarsıntıların da Marmara'daki fayların sürünme davranışı bağlamında değerlendirilmesi gerekiyor.

"Korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli"

Peş peşe yaşanan sarsıntıların fayların yavaş kayma refleksini destekleme ihtimali üzerinde duran Bektaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli"Peş peşe yaşanan sarsıntıların fayların yavaş kayma refleksini destekleme ihtimali üzerinde duran Bektaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı.

Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler.

2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli"

"Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı.Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler.2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli"
Başlıklar :marmara denizimarmara depremiyalovai̇stanbulosman bektaşdeprem
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026