Marmara'daki peş peşe sarsıntılar korkutmuştu: Uzman isim 10 yıl önceki araştırmayı işaret ederek noktayı koydu

"Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı.

Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler.

2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli"