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İstanbul büyük yürüyüşe hazırlanıyor: Buluşma yeri Galata

İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. 308 sivil toplum kuruluşu, şehit düşen askerlerimiz ve İsrail’in katlettiği Filistinliler için 1 Ocak’ta büyük bir yürüyüş düzenleyecek. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan kalabalıklar saat 08.30’da Galata Köprüsü’ne yürüyecek.

11:35 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 11:49 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
1 Ocak'ta 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü yapılacak.
1 Ocak'ta 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü yapılacak.

Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluş anlamı bir çağrı yaptı. Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve İsrail zulmüne uğrayan Filistin halkı için yürüyüş yapılacak.

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. 308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlenecek.

Yürüyüş saatinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne tanıklık edecek.

Sabah namazını Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eda edecek olan binlerce vatandaş saat 8.30’da Galata Köprüsü’nde buluşacak.


İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 1 Ocak 2024 sabahı yapılacak “Şehitlere rahmet Filistin’e destek, teröre lanet” mitingine dair Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunarak, "83 gün ve İsrail soykırımı devam ediyor. Gazze’de öldürülenlerin sayısı 20 bini geçti. Bunların yarıdan fazlası çocuk. Bu zulüm sadece Gazze ile sınırlı değil. Batı Şeria’da da ölenlerin sayısı 300’ü geçti. Zulüm ve katliam sadece devlet terörü olarak kendini göstermiyor, aynı zamanda İsrail’in silahlandırdığı sivil işgalciler de terör estiriyor” demişti.

Türkiye’den 7 Ekim’den bugüne güzel çıkışlar yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Rutin buluşmalar, eylemler, boykot bunlar devam ediyor bir yandan. Ama 1 Ocak sabahının bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizden böyle bir talep geldi. Çünkü 1 Ocak sabahı normalde biz önceki yıllarda cami buluşmaları yapıyorduk. Bu sene onun üstüne böyle bir Filistin buluşması yapalım dedik. Bir de daha kritik hale gelen bir eylem de gerçekleşti. Terör yine vurdu, 12 şehidimiz var ve şunu fark ettik bu çalışmaları yaparken; bu 12 şehidimize sebep olan teröristlerin arkasındakilerle Filistin’deki katliamların arkasındakiler birbiriyle bağlantısız değil, bilakis aynı eller. Onun için özellikle batının uyuduğu bir anda Türkiye’de biz uyumuyoruz, haykırıyoruz, İsrail’i lanetliyoruz, Filistin’i destekliyoruz ve şehitlerimize sebep olan ellerin de aynı eller olduğunun farkındayız diyeceğiz” diye konuşmuştu.

Öte yandan Galata Kulesi’ndeki buluşma için Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da çağrıda bulunarak, vatandaşları davet etti.

Bilal Erdoğan'dan TVNET'te önemli açıklamalar: Filistin şehitlerinin katilleri ile şehitlerimizin katilleri aynı
Bilal Erdoğan'dan TVNET'te önemli açıklamalar: Filistin şehitlerinin katilleri ile şehitlerimizin katilleri aynı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan TVNET canlı yayınında "Şehitlere rahmet Filistin'e destek, teröre lanet" mitingine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazze eylemlerini şehitlerimizi bahane ederek eleştirenlere tepki gösteren Erdoğan "Filistin şehitlerinin katilleri ile şehitlerimizin katilleri aynı. Bu insanlar kendisiyle barışık değil toplumla hiç barışık değil kendi milletleriyle kavgalılar. Bu insanların akıbetinin ne olacağını ben bilemiyorum Ama milletimiz neyin ne olduğunu biliyor. Türkiye'de Gazze için hassasiyeti olanların şehitlerimiz için hassasiyeti olmadığını kimse söyleyemez. Bilakis onların şehitlerimiz diye bir derdi yok. Onların böyle bir derdi olmadığı için soytarılığa soyunuyorlar. Toplumda çöp mesabesinde görülmesi gereken en aşağılık insanlar." dedi.

TÜGVA Başkanı Beşinci'den Galata'daki 'Gazze Yürüyüşü' öncesi önemli mesajlar: Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak
TÜGVA Başkanı Beşinci'den Galata'daki 'Gazze Yürüyüşü' öncesi önemli mesajlar: Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak

TÜGVA ve 22 sivil toplum kuruluşu, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü’nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla hem terör örgütü PKK'yı hem de işgalci İsrail'in Gazze’de sivillere yaptığı acımasız katliamını lanetlemek için büyük bir buluşma organize ediyor. Yürüyüş öncesinde değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, ''Dün Hakkari’de kahraman askerlerimizi şehit eden katillerin arkasındaki irade ile bugün Gazze’de yapılan soykırımın arkasındaki irade, aynı iradedir. İşte 1 Ocak Pazartesi sabahı Galata Köprüsü’nde bu hakikati tüm dünyaya haykıracağız. Bu buluşma Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak'' ifadelerini kullandı. Yeni Şafak'a özel açıklamalarda da bulunan Beşinci, tüm vatandaşlara etkinliğe katılmaları yönünde çağrıda bulunarak, "1 Ocak sabahı saat 8.30’da öyle bir baş kaldıracağız, öyle bir eylem yapacağız ki bütün halklar uyanacak. Bütün Batılı kukla liderleri titreyecek ve bu soykırımın son günü olacak." dedi.

#İstanbul
#Galata Köprüsü
#Filistin
41 dakika önce
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