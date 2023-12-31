İstanbul büyük yürüyüşe hazırlanıyor: Buluşma yeri Galata

İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 1 Ocak 2024 sabahı yapılacak “Şehitlere rahmet Filistin’e destek, teröre lanet” mitingine dair Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunarak, "83 gün ve İsrail soykırımı devam ediyor. Gazze’de öldürülenlerin sayısı 20 bini geçti. Bunların yarıdan fazlası çocuk. Bu zulüm sadece Gazze ile sınırlı değil. Batı Şeria’da da ölenlerin sayısı 300’ü geçti. Zulüm ve katliam sadece devlet terörü olarak kendini göstermiyor, aynı zamanda İsrail’in silahlandırdığı sivil işgalciler de terör estiriyor” demişti.

Türkiye’den 7 Ekim’den bugüne güzel çıkışlar yapıldığını söyleyen Erdoğan, “Rutin buluşmalar, eylemler, boykot bunlar devam ediyor bir yandan. Ama 1 Ocak sabahının bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizden böyle bir talep geldi. Çünkü 1 Ocak sabahı normalde biz önceki yıllarda cami buluşmaları yapıyorduk. Bu sene onun üstüne böyle bir Filistin buluşması yapalım dedik. Bir de daha kritik hale gelen bir eylem de gerçekleşti. Terör yine vurdu, 12 şehidimiz var ve şunu fark ettik bu çalışmaları yaparken; bu 12 şehidimize sebep olan teröristlerin arkasındakilerle Filistin’deki katliamların arkasındakiler birbiriyle bağlantısız değil, bilakis aynı eller. Onun için özellikle batının uyuduğu bir anda Türkiye’de biz uyumuyoruz, haykırıyoruz, İsrail’i lanetliyoruz, Filistin’i destekliyoruz ve şehitlerimize sebep olan ellerin de aynı eller olduğunun farkındayız diyeceğiz” diye konuşmuştu.