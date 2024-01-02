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İstanbul merkezli 8 ilde casusluk operasyonu: Mossad ile bağlantılı olabilirler

İsrail İstihbarat Servisi (Mossad) adına Türkiye'de yabancı uyruklu bireylerle ilgili casusluk faaliyetlerinde bulunabilecekleri şüphesiyle değerlendirilen 33 kişi, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

11:49 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 12:04 - 2/01/2024 Salı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.


8 ilde 57 adrese operasyon


Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.


İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.






#Mossad
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#operasyon
#İstanbul
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