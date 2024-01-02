Asrın felaketinin ardından yapı güvenliği ve deprem izolatörleri bir kez daha gündeme geldi. Şehir hastanesi, köprü, veri merkezi gibi yüksek öncelikli yapılarda uygulanan deprem izolatörleri, Türkiye’de ilk kez Başakşehir’deki bir konut projesinde kullanıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Türkiye’nin ilk izolatörlü konut projesinden kentsel yenileme çalışmalarımıza kadar Başakşehir, deprem ve afetlere karşı hazır hale geliyor” dedi.