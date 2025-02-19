İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Ülke geneli Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşürecek. Soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’u geçen hafta etkisi altına alan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasında kar yağışı çoğunlukla yüksek kesimlerde görülmüştü. Kentin bazı bölgelerine ise hiç kar yağmamıştı. Ancak bu kez tüm kentte etkisini hissettirecek bir kar yağışı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı tahminlere göre, bugünden itibaren kentte karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağış, cumadan itibaren kara dönüşecek, pazartesi sabahına kadar da kar yağışı etkili olacak.