Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor. Yağışın ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkili oluyor.
İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde yağması bekleniyor.
ALTAY KAR FIRTINASI KAPIDA
Ülke geneli Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Altay Kar Fırtınası, Sibirya üzerinden Türkiye’ye giriş yaparak sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşürecek. Soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’u geçen hafta etkisi altına alan Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasında kar yağışı çoğunlukla yüksek kesimlerde görülmüştü. Kentin bazı bölgelerine ise hiç kar yağmamıştı. Ancak bu kez tüm kentte etkisini hissettirecek bir kar yağışı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı tahminlere göre, bugünden itibaren kentte karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağış, cumadan itibaren kara dönüşecek, pazartesi sabahına kadar da kar yağışı etkili olacak.