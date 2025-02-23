Günlerdir kar yağışının sürdüğü İstanbul'da perşembe ve cuma eğitim-öğretime ara verilmişti. Kar yağışının zayıf bir şekilde etkisini sürdürdüğü İstanbul'da okulların yarın da (24 Şubat) tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Vali Gül, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulların tatil edilmeyeceğini belirterek, "Yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek." dedi.
Vali Gül'den 'tatil' açıklaması
Kar yağışının pazar günü de aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle veliler ve öğrenciler, 24 Şubat Pazartesi gününde de eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyordu.
"Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz"
"Sevgili Öğrencilerimiz,
Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!
Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.
Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."