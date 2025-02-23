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İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den flaş açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den flaş açıklama

23:3223/02/2025, Pazar
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Gül, pazartesi günü eğitime devam edileceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Gül, pazartesi günü eğitime devam edileceğini açıkladı.

Günlerdir kar yağışının sürdüğü İstanbul'da perşembe ve cuma eğitim-öğretime ara verilmişti. Kar yağışının zayıf bir şekilde etkisini sürdürdüğü İstanbul'da okulların yarın da (24 Şubat) tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Vali Gül, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulların tatil edilmeyeceğini belirterek, "Yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek." dedi.

İstanbul
'da 19 Şubat'ta başlayan ve günlerce etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı ve eğitim-öğretimi olumsuz etkiledi.
Kar yağışı
nedeniyle 20-21 Şubat tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildi.

Vali Gül'den 'tatil' açıklaması

Kar yağışının pazar günü de aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle veliler ve öğrenciler, 24 Şubat Pazartesi gününde de eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyordu.

İstanbul Valisi Davut Gül
, X hesabından yaptığı paylaşım ile bu merakı giderdi.
Gül, tatil edilmeyeceğini belirterek, "
Yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.
" dedi.

"Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz"

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."



#İstanbul
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İstanbul yarın 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? İstanbul Valiliği Kar Tatili Açıklaması