İstanbul’da üçüncü dalga

Koronavirüs salgınında işler kötüye gidiyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vaka sayıları uzun bir sürenin ardından 20 bini aştı. Normalleşme süreciyle birlikte yaşanan artış endişe yarattı. Koronavirüs risk haritasına göre İstanbul’da büyük bir vaka artışı olduğuna dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz de, “üçüncü dalga” uyarısı yaptı.

Serap Şimşek Yavuz

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 12 OLDU

“İstanbul’da 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam” diyen Prof. Yavuz, şöyle devam etti: “Durum, üçüncü dalganın İstanbul’da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor. Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Geçen haftaya göre belirgin bir fark var, pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı da bizde de yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum”

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ÜÇÜNCÜ PİKİ DE YAŞAYACAĞIZ

Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Yavuz, “Bu çok sevindirici bir şey. Ama İstanbul’da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde de böyle. Bu nedenle insanlarla yakın temasa girmemek, kapalı ortamlarda bulunmamak, mecbursanız da maskesiz asla durmamak, kalabalık ortamlara da maskesiz girmemek, çok sık bir şekilde ortamı havalandırmak, tercihan camları sık sık açmak gerekiyor. Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor” diye konuştu.

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Hasta sayısında tehlikeli artış

Vaka sayılarındaki artış, hastanelerin yükünü de artırmaya başladı. Hem acil servislere başvuru hem servislerde yatan hasta hem de yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları önemli oranda arttı. Salgınla mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi’nde de Kovid-19 yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı yüzde 51 oranında arttı.

SIKINTIYA GİREBİLİRİZ

Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakımlar Sorumlularından Prof. Dr. Seval İzdeş, Genel Hastane birinci katın tümünün Kovid-19 hastalarına ayrıldığını belirterek “Burada normalde 48 yatak var. Ama biz pandemi döneminde buradaki yatak sayısını yüzde artırarak 72’ye çıkarmıştık yoğun olduğumuz dönemde. Geçen haftalarda biz bir katta 20-25 hastaya hizmet verirken şu anda 45 hastaya hizmet veriyoruz. Yani yaklaşık yüzde 51 artış oldu. Biz kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayılarının artacağını düşünmüştük ve ona göre hazırlıklıyız. Ancak bu durum böyle devam ederse bizi tekrardan sıkıntıya sokabilir” diye konuştu.