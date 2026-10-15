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Arnavutköy’de yağış mesaisi: 300 personel ve 80 araç sahada

Arnavutköy’de yağış mesaisi: 300 personel ve 80 araç sahada

08:24, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:31, 15/10/2026, Perşembe
IHA
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Arnavutköy’de yağış mesaisi: 300 personel ve 80 araç sahada

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışa karşı Arnavutköy Belediyesi, 300 personel ve 80 araçla 7-24 sahada görev yapıyor. Su baskınlarına karşı tahliye ve kanal açma çalışmaları sürerken, ilçenin dört bir yanı yaklaşık 3 bin kamerayla anlık olarak takip ediliyor.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle Arnavutköy Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi ve muhtemel su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla 300 personel ve 80 araçla sahada yoğun mesai harcanıyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nden yönetilen çalışmalarda, riskli noktalar anlık olarak takip edilirken gelen ihbarlara ekipler tarafından hızla müdahale ediliyor.


İstanbul genelinde etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle Arnavutköy Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi ve muhtemel su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla 300 personel ve 80 araçla sahada yoğun mesai harcanıyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nden yönetilen çalışmalarda, riskli noktalar anlık olarak takip edilirken gelen ihbarlara ekipler tarafından hızla müdahale ediliyor.

İlçenin farklı noktalarında görev yapan ekipler, yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinin tahliyesi, tıkanan yağmur suyu kanallarının açılması, mazgal ve rögar temizliği ile su yollarının açılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Özellikle su baskını riski taşıyan cadde, sokak ve yerleşim alanlarında iş makineleri ve vidanjörlerle müdahale gerçekleştirilirken, yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için dere yatakları, menfezler ve drenaj hatlarında temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Yol güvenliğini tehdit eden su birikintileri giderilirken, muhtemel taşkınlara karşı kritik noktalarda ekipler hazır bekletiliyor.


İlçenin farklı noktalarında görev yapan ekipler, yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinin tahliyesi, tıkanan yağmur suyu kanallarının açılması, mazgal ve rögar temizliği ile su yollarının açılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Özellikle su baskını riski taşıyan cadde, sokak ve yerleşim alanlarında iş makineleri ve vidanjörlerle müdahale gerçekleştirilirken, yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için dere yatakları, menfezler ve drenaj hatlarında temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Yol güvenliğini tehdit eden su birikintileri giderilirken, muhtemel taşkınlara karşı kritik noktalarda ekipler hazır bekletiliyor.

Arnavutköy Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, yoğun yağış boyunca sahadaki çalışmaların yönetim merkezi olarak görev yapıyor. İlçe genelindeki yaklaşık 3 bin kameradan alınan görüntülerle cadde ve sokaklar anlık olarak izlenirken, muhtemel su baskınları ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlar yakından takip ediliyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar dijital harita sistemi üzerinden konumlandırılarak ilgili ekiplere yönlendiriliyor. Kamera görüntülerinde tespit edilen olumsuzluklara ise ihbar beklenmeden müdahale ediliyor. Böylece hem gelen talepler hem de sahada tespit edilen riskler eş zamanlı olarak değerlendirilerek müdahale süreçleri hızlandırılıyor.


Arnavutköy Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, yoğun yağış boyunca sahadaki çalışmaların yönetim merkezi olarak görev yapıyor. İlçe genelindeki yaklaşık 3 bin kameradan alınan görüntülerle cadde ve sokaklar anlık olarak izlenirken, muhtemel su baskınları ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlar yakından takip ediliyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar dijital harita sistemi üzerinden konumlandırılarak ilgili ekiplere yönlendiriliyor. Kamera görüntülerinde tespit edilen olumsuzluklara ise ihbar beklenmeden müdahale ediliyor. Böylece hem gelen talepler hem de sahada tespit edilen riskler eş zamanlı olarak değerlendirilerek müdahale süreçleri hızlandırılıyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da yağışın etkili olduğu bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sahada görev yapan ekiplerden bilgi alan Candaroğlu, su tahliyesi ve taşkın riskine karşı gerçekleştirilen müdahaleleri takip etti. İlçenin farklı noktalarındaki çalışmaları değerlendiren Candaroğlu, vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için tüm ekiplerin koordinasyon içerisinde görev yapmasının önemine dikkat çekti.


Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da yağışın etkili olduğu bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sahada görev yapan ekiplerden bilgi alan Candaroğlu, su tahliyesi ve taşkın riskine karşı gerçekleştirilen müdahaleleri takip etti. İlçenin farklı noktalarındaki çalışmaları değerlendiren Candaroğlu, vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için tüm ekiplerin koordinasyon içerisinde görev yapmasının önemine dikkat çekti.

Yoğun yağışın etkilerine karşı Fen İşleri, Temizlik İşleri ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda, iş makineleri, vidanjörler ve teknik müdahale araçları ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor. Arnavutköy Belediyesi, yağışın seyrini ve sahadaki gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip ederken, 300 personel ve 80 araçla muhtemel olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.



Yoğun yağışın etkilerine karşı Fen İşleri, Temizlik İşleri ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda, iş makineleri, vidanjörler ve teknik müdahale araçları ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor. Arnavutköy Belediyesi, yağışın seyrini ve sahadaki gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip ederken, 300 personel ve 80 araçla muhtemel olumsuzluklara karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.
Başlıklar :arnavutköyarnavutköy belediyesii̇stanbul
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