Arnavutköy’de yağış mesaisi: 300 personel ve 80 araç sahada

Arnavutköy Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, yoğun yağış boyunca sahadaki çalışmaların yönetim merkezi olarak görev yapıyor. İlçe genelindeki yaklaşık 3 bin kameradan alınan görüntülerle cadde ve sokaklar anlık olarak izlenirken, muhtemel su baskınları ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlar yakından takip ediliyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar dijital harita sistemi üzerinden konumlandırılarak ilgili ekiplere yönlendiriliyor. Kamera görüntülerinde tespit edilen olumsuzluklara ise ihbar beklenmeden müdahale ediliyor. Böylece hem gelen talepler hem de sahada tespit edilen riskler eş zamanlı olarak değerlendirilerek müdahale süreçleri hızlandırılıyor.



