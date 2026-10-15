Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botla kurtarıldı

İstanbul'da selin bilançosu ağır oldu: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü

Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği sağanak, dün İstanbul’u fena vurdu, kentte metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Alt geçitler, tüneller göle döndü, ev ve iş yerleriyle bazı okulları ve hastaneleri su bastı. Okullar 1 gün tatil edildi. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle bin 277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma olayı yaşandığını açıkladı. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi