Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz botla kurtarıldı
İstanbul Sarıyer’de sağanak nedeniyle bulunduğu stüdyoda mahsur kalan oyuncu Demet Özdemir, ekipler tarafından botla tahliye edildi. Stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz da botla tahliye edildiği anları sanal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz” notuyla paylaştı.
Sarıyer, Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle stüdyo ve çevresini su bastı. Oyuncu Demet Özdemir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı.
Bölgede AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri kurtarma çalışması yürüttü.
Çalışmalar sırasında bota alınan Özdemir, suyla kaplanan bölgeden tahliye edildi. Özdemir’in bottan inmesine ekipler, yardım etti. Diğer kişilerin de ekiplerin desteğiyle bottan indirildiği görüldü.
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Murat Boz da botla kurtarıldı
Ayazağa Mahallesi’nde dün etkili olan sağanak nedeniyle şarkıcı Murat Boz’un çekim için bulunduğu stüdyo ve çevresini su bastı. Boz, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek, sanal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini belirten Boz, yetkililerden tahliye için destek istedi.
Boz, daha sonra sanal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz” notuyla bir görüntü paylaştı. Botla tahliye sırasında kaydedilen görüntülerde, suyla kaplı çevre ve sırtında “Polis Dalgıç” yazılı kıyafet bulunan görevli yer aldı.