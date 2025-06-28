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İtfaiyeciler yangın söndürme derdinde, çocuklar serinlemenin keyfinde

İtfaiyeciler yangın söndürme derdinde, çocuklar serinlemenin keyfinde

23:2228/06/2025, Cumartesi
IHA
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Çocukların itfaiyeden sıkılan suyun altında serinlemeye çalışması dikkat çekti.
Çocukların itfaiyeden sıkılan suyun altında serinlemeye çalışması dikkat çekti.

Şırnak'ta itfaiye ekiplerinin anız yangınına yaptığı müdahaleyi çocuklar eğlenceye dönüştürdü. İtfaiyeciler anız yangınını söndürürken, çocuklar tazyikli sudan faydalanarak serinleyip eğlendi.

Şırnak'ta yeni mahallede çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, çocukların itfaiyeden sıkılan suyun altında serinlemeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.
Merkez Yeni Mahalle TOKİ konutları mevkiinde çıkan yangına müdahaleyi gören ve yaşları 8 ile 12 arasında değişen birçok çocuk itfaiyeden sıkılan suyun altına girerek hem serinlediler hem de eğlendiler.

İtfaiye erlerinin uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar ekiplerin çevreye sıktığı suyun altına girerek yangın söndürme çalışmalarını eğlenceye dönüştürerek renkli görüntüler oluşturdular.



#Şırnak
#İtfaiye
#Çocuk
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