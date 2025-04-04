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Jandarma havadan trafik denetimi gerçekleştirdi

Jandarma havadan trafik denetimi gerçekleştirdi

11:584/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
IHA
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Jandarma denetimleri arttırdı.
Jandarma denetimleri arttırdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Germencik gişelerinde farklı tarihlerde Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak maksadıyla; Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığına Germencik Gişelerinde faklı tarihlerde Cayrokopter ile Havadan Trafik Denetimi faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim sonucunda, 403 araç, 403 şahıs kontrol edilirken, kontroller sonucunda toplam 15 bin 525 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Denetime 2 Otoyol Jandarması, 1 (Cayrokopter Unsuru) katılım sağladı. Trafik Jandarması tarafından sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

#Aydın
#jandarma
#Denetim

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