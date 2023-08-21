Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomi yine en önemli başlıklar arasında yer aldı.
Milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum, enflasyon ile mücadelede atılan adımlar masadaydı.
KKTC'de Pile-Yiğitler yolu gerilimi
Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasını, Birleşmiş Milletler'in engelleme girişimine sert tepki gösterdi.
Toplantıda, gerginliğin ardından yaşanan son durum da değerlendirildi.
Tahıl sevkiyatı
Bir diğer gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler. Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geçtiğimiz hafta ilk gemi Ukrayna limanından ayrıldı.
Tahıl sevkiyatının sürdürülebilmesine yönelik alternatifler de toplantıda ele alındı.
Deprem bölgesindeki yeni konut inşa çalışmaları, Olası afetlere yönelik tedbir planları ile terörle mücadele konuları da Kabine'nin gündeminde yer aldı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak.