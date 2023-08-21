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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konularının ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak.

16:41 . 21/08/2023 Pazartesi
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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomi yine en önemli başlıklar arasında yer aldı.


Milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum, enflasyon ile mücadelede atılan adımlar masadaydı.


KKTC'de Pile-Yiğitler yolu gerilimi

Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasını, Birleşmiş Milletler'in engelleme girişimine sert tepki gösterdi.


Toplantıda, gerginliğin ardından yaşanan son durum da değerlendirildi.


Tahıl sevkiyatı

Bir diğer gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler. Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geçtiğimiz hafta ilk gemi Ukrayna limanından ayrıldı.


Tahıl sevkiyatının sürdürülebilmesine yönelik alternatifler de toplantıda ele alındı.



Deprem bölgesindeki yeni konut inşa çalışmaları, Olası afetlere yönelik tedbir planları ile terörle mücadele konuları da Kabine'nin gündeminde yer aldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak.


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#kabine
4 saat önce
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