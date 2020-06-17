Kaçak avcılara 18 bin 600 lira para cezası

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube personelleri, 15 Nisan-15 Temmuz’da üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
- Ekipler mayıs ayında kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde Erciş Deliçay ve Zilan Çayı üzerinde yapılan denetimlerde 50 adet serpme ağına, 4 adet uzatma ağına ve yaklaşık 5 ton ölü, 3 ton canlı inci kefaline el koydu.
Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, el konulan ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan 9 kişiye ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan 18 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.