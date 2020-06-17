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VAN

Kaçak avcılara 18 bin 600 lira para cezası

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla yapılan çalışmalarda mayıs ayında kaçak avcılık yapan kişilere 18 bin 600 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Kaçak avcılar yakalandı. Ceza uygulandı.
Kaçak avcılar yakalandı. Ceza uygulandı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube personelleri, 15 Nisan-15 Temmuz’da üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

  • Ekipler mayıs ayında kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde Erciş Deliçay ve Zilan Çayı üzerinde yapılan denetimlerde 50 adet serpme ağına, 4 adet uzatma ağına ve yaklaşık 5 ton ölü, 3 ton canlı inci kefaline el koydu.

Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, el konulan ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan 9 kişiye ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan 18 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

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