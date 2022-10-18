Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler yabancı uyruklu 11 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler yabancı uyruklu 11 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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