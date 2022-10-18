Gündem Kırklarelinde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı
KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Afganistan ve Fas uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Haber Merkezi AA
Kırklarelinde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı
Arşiv.

Düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler yabancı uyruklu 11 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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