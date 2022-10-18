Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı

Spor

Uğurcan Çakır kendini buluyor

Sezon başında satılması gündeme gelen ancak resmi teklif gelmediği için bordo-mavili kulüpte kalan Uğurcan Çakır, son haftalardaki performansıyla eski günlerine dönüş sinyalleri verdi. Başarılı file bekçisi, Kasımpaşa ve Monaco maçlarının ardından, Beşiktaş önünde de maçın seyrini değiştirecek kurtarışlar yaptı.