Konya'da çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı

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Konya'da oluşan obruk.
Türkiye'nin hububat üretim merkezi Konya Ovası'nda, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları artan obruklar, sayıları ve nicelikleriyle de tedirginliği artırıyor.
Karapınar ilçesinde tarla ve yerleşim yerlerinde de sıklıkla görülmeye başlanan obruklardan bazılarında yıllar içinde çökmeler devam ediyor.
Üç yıl önce ilçenin bir yaylasında oluşan 2 metre derinlikteki obrukta geçen ay 20 metrelik yeni çöküntü meydana gelmesi, vatandaşlarca çeşitli malzemelerce doldurulan çukurlardaki tehlikeyi de gözler önüne serdi.
Güvenliği geri planda bırakan bazı vatandaşların tarla ve arsalarda oluşan obrukları, değerinin düşmesi endişesiyle kendi imkanlarıyla doldurmaya başlaması uzmanlarca tehlikeli girişim olarak değerlendiriliyor.
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Ovası'nda obruk oluşumu tespitine yönelik AFAD ile yürüttükleri çalışmayı tamamladıklarını söyledi.
Konya'nın güney ve kuzeyindeki ilçelerde yürütülen saha çalışmalarında obruk sayısını tespit ettiklerini kaydeden Arık, "700 civarında görmeye alışık olduğumuz derinlikte, 1800'ü de 1 metreden daha sığ çukurluklar şeklinde toplamda 2 bin 512 obruk oluşumu var." diye konuştu.
Arık, tespit edilemeyen obruk oluşumlarına değinerek, şöyle konuştu:
Obruk oluşumu tespitine yönelik çeşitli izleme yöntemleri olduğunu anlatan Arık, bu yöntemlerle obruk oluşumu sırasındaki ani değişimlerin izlenmesiyle önlemlerin alınabileceğini vurguladı.
Arık, Konya Ovası'nda son yılların en kurak kışının yaşanmasıyla baharda yer altı su kullanımının artacağı öngörüsünde bulunarak, şunları kaydetti: