Konya'da çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı

"Vatandaşın arazisinde oluşan obruk, amatör yöntemle dolduruluyor. Böyle gizlenenler olduğu için net sayı vermek oldukça güç. Şu anda obruk oluşumunun bazılarının saha çalışmalarında doldurulduğunu gözlemledik. Bu doldurma işlemi güvenli değil. Her obruğun kendine özgü çözüm yöntemleri olması gerekir. Kabaca taş, toprak ve molozla doldurulan obruğun daha sonra çökmeyeceğine garanti verilmez. Yer bilimcileri tarafından her obruk kendi sistematiğini oluşturacağı için orada detaylı araştırma yapılması lazım. Obrukta malzemenin iyi tespit edilmesi lazım. İri taneliden ince taneliye doğru, geçirimsiz malzemeyle doldurulduktan sonra çimento ve beton enjeksiyonlarıyla kapandıktan sonra dolgu yapılması gerekiyor. Vatandaşın kendi yöntemiyle yaptığı dolgunun pek çoğunun çöktüğünü izledik. Sahada sık karşılaşıyoruz. Tarımsal alanlardaki obruklarda bu doldurma işlemi daha sık yapılıyor. "