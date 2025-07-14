Köşk'te kaçak tütün operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ovaköy Mahallesi'nde E.Ç. isimli şüpheli şahsın sigara üretimi ve sarımı yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şüpheli şahsın üretim adresinde yapılan aramada, 626 bin adet sahte bandrollü/bandrolsüz dolu makaron, 420 kg kıyılmış açık tütün, 97 kg nargile tütünü, 4 bin 800 adet kesilmiş bandrol, 4 adet elektrikli sigara sarma makinası, 3 adet sigara sarımında kullanılan helezyon 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin TL olduğu değerlendirilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.