Gündem Kuran ayetleri hakkında skandal sözleriyle gündem olmuştu Türkiyeye tımarhane diyerek Almanyaya gitti
İSTANBUL

Kur'an ayetleri hakkında skandal sözleriyle gündem olmuştu: Türkiye'ye tımarhane diyerek Almanya'ya gitti

kur'an ayetleriyle ilgili skandal sözlerinin ardından istifa eden Mustafa Öztürk, bugün Türkiye'yi terk ederken veda mesajı da yayınladı. Öztürk Türkiye için mesajında "Tımarhane" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Öztürk.
Mustafa Öztürk.

Kur'an ayetleriyle ilgili skandal sözlerinin ardından istifa eden Mustafa Öztürk, bugün Türkiye'yi terk ederken veda mesajı da yayınladı. Öztürk Türkiye için mesajında "Tımarhane" dedi.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında "Allah’ın kitabı olamaz” şeklinde ifadeler kullanmış daha sonra gelen tepkiler sonrası görevinden istifa etmişti. Öztürk, istifa kararından sonra yeni bir radikal karar daha alarak Türkiye'yi bugün terk etti.

ALMANYA'YA GİTTİĞİNİ DUYURDU

Almanya'da yeni bir hayat kurma kararı alan Öztürk, bugün giderken yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an-ı Kerim hakkında skandal sözler: Bu Allah dili olabilir mi?
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Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an-ı Kerim hakkında skandal sözler: Bu Allah dili olabilir mi?

TÜRKİYE'YE TIMARHANE DEDİ

Türkiye'yi terk eden Öztürk havalimanından son bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

“Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim.”

Mustafa Öztürk’e büyük tepki: Bu kimin hocası?
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Mustafa Öztürk’e büyük tepki: Bu kimin hocası?

Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an hakkında skandal sözler: Bu Allah’ın dili olabilir mi?
OYNAT 02:19
Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an hakkında skandal sözler: Bu Allah’ın dili olabilir mi?
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah'ın dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir” ifadesini kullanması tepki topladı.


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