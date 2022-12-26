Maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak - Armutçuk (1983)1941den bugüne kadar Türkiyenin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. Zonguldak Armutçukta 7 Mart 1983te meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti.