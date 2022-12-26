Maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 6 işçi hastaneye kaldırıldı

İlçeye bağlı Çomu köyündeki bir maden ocağında sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale eden işçilerden 6'sı karbonmonoksit gazından etkilendi.
Diğer işçiler tarafından madenden çıkartılan Adil Arık, İsmail Bayram, Veysel Bahadır, Abdullah İpek, Yılmaz Filiz ve Recep Şahin, maden işletmesine ait araçlarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 4'ü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Maden ocağındaki yangın işçiler tarafından söndürüldü.
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Zonguldak - Armutçuk (1983)1941den bugüne kadar Türkiyenin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. Zonguldak Armutçukta 7 Mart 1983te meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti.
Zonguldak - Armutçuk (1983)
Amasya - Yeni Çeltik (1990)Amasya Yeni Çeltikte bulunan maden ocağında 7 Mart 1990da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü.
Amasya - Yeni Çeltik (1990)
Zonguldak - Kozlu (1992)3 Mart 1992de Zonguldak Kozluda meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti.
Zonguldak - Kozlu (1992)
Yozgat - Sorgun (1995)26 Mart 1995te Yozgatın Sorgun ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti.
Yozgat - Sorgun (1995)
Kastamonu - Küre (2004)Kastamonunun Küre ilçesinde 8 Eylül 2004te bakır madeninde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu - Küre (2004)
Balıkesir - Dursunbey (2006)2 Haziran 2006da Balıkesirin Dursunbey ilçesinde grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti.
Balıkesir - Dursunbey (2006)
Bursa - Mustafakemalpaşa (2009)10 Aralık 2009da Bursanın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.
Bursa - Mustafakemalpaşa (2009)
Zonguldak (2010)17 Mayıs 2010da Zonguldakta meydana gelen grizu patlamasıda 30 işçi hayatını kaybetti.
Zonguldak (2010)
Zonguldak - Kozlu (2013)Zonguldak Kozluda 8 Ocak 2013te meydana gelen grizu patlamasında 8 madenci hayatını kaybetti.
Zonguldak - Kozlu (2013)
Manisa-Soma(2014)13 Mayıs 2014te Manisanın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.
Siirt-Şirvan (2016)Şirvan maden kazası: 17 Kasım 2016 tarihinde Siirtin Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza.
Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları
1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.
Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler burada maden ocağından gelecek haberi bekliyor.
Aileler birbirlerini teselli ederken ekiplerin de hummalı çalışmaları sürüyor.
Bartında maden ocağında patlama
Endişeli bekleyiş: Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Arslana yaşadıklarını aktaran işçi, Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu. diye konuştu.
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartında maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.