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Malatya'da birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

10:1514/07/2025, Pazartesi
DHA
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eylem Yeşilkaya, kurtarılamadı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eylem Yeşilkaya, kurtarılamadı.

Malatya'da Özcan Yeşilkaya, dini nikahla birlikte yaşadığı Eylem Yeşilkaya'yı (25) bıçaklayarak öldürdü.

Malatya Samanköy Konteyner Kent'te, Özcan Yeşilkaya ile dini nikahla birlikte yaşadığı, aynı zamanda akrabası olan Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Özcan Yeşilkaya, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eylem Yeşilkaya, kurtarılamadı.


Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




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