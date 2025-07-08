Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

17:228/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Niyazi Nefi Kara
Niyazi Nefi Kara

Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet, irtikap ve zimmet" operasyonunda Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi, 4 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.


Gelen son dakika haberine göre; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

Ne olmuştu?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.


Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.


Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.


Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı.




#Niyazi Nefi Kara
#Manavgat Belediyesi
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri