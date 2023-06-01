Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti

Her fırsatta israf ve savurganlığa karşı açıklamalarda bulunan CHP belediyelerinin savurganlıkları bitmiyor. CHP'ye yakın sanatçıları art arda sahnelere çıkaran CHP'li belediyelerin milyonlarca lirayı sahneye çıkarmasa da harcadığı belirlendi.

Yalçın, ilk etapta iptal edilen konser için 4.548.782 TL, daha sonra gerçekleşen konser için 5.752.500 TL olmak üzere toplam 10.301.282 TL ödeme yapıldığını açıkladı. Twitter hesabından bilgileri paylaşan Yalçın, paylaşımı, "Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?" notuyla yaptı.