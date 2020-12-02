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Gündem Marmara İlahiyat hocası Öztürkten Kuran-ı Kerim hakkında skandal sözler Bu Allah dili olabilir mi?
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Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an-ı Kerim hakkında skandal sözler: Bu Allah dili olabilir mi?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadesini kullanması tepki topladı.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Öztürk
Mustafa Öztürk

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşmada, tepki çeken sözler kullandı.

Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, “Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem ‘kel’ hem ‘fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor” şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.

Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an hakkında skandal sözler: Bu Allah’ın dili olabilir mi?
OYNAT 02:19
Marmara İlahiyat hocası Öztürk’ten Kur'an hakkında skandal sözler: Bu Allah’ın dili olabilir mi?
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mustafa Öztürk'ün, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah'ın dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir” ifadesini kullanması tepki topladı.


Ayetlerdeki kelimeleri argo bir lisana indirgeyip çevirmekle suçlanan Öztürk’ün konuşmasına sosyal medyada tepki yağdı.

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