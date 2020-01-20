Gündem Metrobüs yoluna giren motosiklet, seyir halindeki metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı
3. SAYFA

Metrobüs yoluna giren motosiklet, seyir halindeki metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı

Şişli’de metrobüs yoluna girip ters şeritte ilerleyen motosiklet, metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza, saat 20.45 sıralarında Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde meydana geldi. Metrobüs yolunda 34 BOZ 442 plakalı motosikleti ile ilerleyen 27 yaşındaki Emrecan Azder, normal seyir halindeki 34 TN 2706 plakalı metrobüs ile ile kafa kafaya çarpıştı. Metrobüsün çarpması sonucu Emrecan Azder kanlar içinde yere yığılırken, metrobüste bulunan sürücü ve yolcular ise neye uğradığını şaşırdı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Azder hayatını kaybetti. Genç öğrencinin Ukrayna'da eğitim gördüğü ve Türkiye'ye askerlik yapmak için geldiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Mecidiyeköy ile Zincirlikuyu Metrobüs Durağı arasında yaşandı. Metrobüs yolunda ve ters şeritte motosikleti ile ilerleyen 27 yaşındaki Emrecan Azder Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde metrobüse çarptı.

Kaza yerinden gelen görüntü

Yolcular büyük panik yaşadı

Kaza anında yaralanan yolculardan biri.

Metrobüsün çarpması sonucu Azder kanlar içinde yere yığılırken, metrobüste bulunan sürücü ve yolcular ise büyük panik yaşarken 3 yolcunun da yaralandığı açıklandı. Araçtan inen yolcular, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Polis ekipleri ise metrobüs hattını trafiğe kapatarak önlem aldı

Metrobüs sürücüsü polis merkezine götürüldü

Kaza yerinden gelen görüntü

Motosikletin metrobüs yoluna nasıl girdiği henüz belirlenemezken, metrobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan motosiklet ve metrobüsün olay yerinden çekilmesinin ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Trafik kilitlendi

  • Metrobüs yolunda meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüste bulunan yolcular tahliye edilerek, aynı yönde hareket eden diğer araçlara bindirildi. Metrobüs seferlerinde aksamalar oldu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Emrecan Azder müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Motosiklet sürücüsü Emrecan Azder isimli gencin Ukrayna’da öğrenci olduğu ve kısa zaman önce Türkiye’ye askere gitmek için geldiği öğrenildi.
  • Olay yerinde kalp masajı yapıldıktan sonraŞişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Emre Can Azder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Askere gitmek için gelmişti

Emrecan Azder

Emrecan Azder isimli gencin Ukrayna’da olduğu ve kısa zaman önce Türkiye’ye askere gitmek için geldiği öğrenildi. Gencin cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Silivri Piri Mehmet Paşa Caminden kaldırılarak Ali Paşa Yeni Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İstanbul'da yine metrobüs kazası: İki metrobüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
GÜNDEM
İstanbul'da yine metrobüs kazası: İki metrobüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Ateşkes masası

Ateşkes masası

​12 ülkenin katıldığı zirveden 'somut ve net' sonuç çıkmadı.
CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP'li Kasım Gülek'in Vehbi Koç'a gönderdiği belge ortaya çıktı.
Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​İstanbul için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Balataları ısınan TIR'ın lastikleri yandı.
Afrin destanı<br>böyle yazıldı

Afrin destanı
böyle yazıldı

​Zeytin Dalı Harekatı gazileri Yeni Şafak'a konuştu.
Metrobüs ile<br>kafa kafaya çarpıştı

Metrobüs ile
kafa kafaya çarpıştı

​Metrobüs yoluna girip ters şeritte ilerleyen kişi hayatını kaybetti.
İsrail'e<br>Yavuz'la mesaj

İsrail'e
Yavuz'la mesaj

​Türkiye'den Libya'dan sonra Kıbrıs'ın güneyinde kararlılık adımı.
Suriye'de<br>kalmak istiyorlar

Suriye'de
kalmak istiyorlar

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Halk İdlib'i rejime terk etmek istemiyor.

635 kişi<br>PKK'dan kaçtı

635 kişi
PKK'dan kaçtı

​2016'dan bu yana toplam 1193 terörist teslim oldu.

Ocak'a kalmayın<br>debi yükselecek

Ocak'a kalmayın
debi yükselecek

​Örgüt imamının WhatsApp yazışmaları deşifre oldu.
Libya Konferansı Bildirgesi

Libya Konferansı Bildirgesi

"BM himayesinde Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz."
BM'den Libya açıklaması

BM'den Libya açıklaması

"​İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz"
Liderliğe devam

Liderliğe devam

Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Berlin zirvesi

Berlin zirvesi

Libya krizinin sona ermesi için liderler bir araya geldi.
İmamoğlu<br> baltayı taşa vurdu

İmamoğlu
baltayı taşa vurdu

​"Kanal İstanbul'dan bahsedip durdu" dediği Varank tek kelime etmemiş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.