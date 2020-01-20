Metrobüs yoluna giren motosiklet, seyir halindeki metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Mecidiyeköy ile Zincirlikuyu Metrobüs Durağı arasında yaşandı. Metrobüs yolunda ve ters şeritte motosikleti ile ilerleyen 27 yaşındaki Emrecan Azder Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde metrobüse çarptı.

Kaza yerinden gelen görüntü

Yolcular büyük panik yaşadı

Kaza anında yaralanan yolculardan biri.

Metrobüsün çarpması sonucu Azder kanlar içinde yere yığılırken, metrobüste bulunan sürücü ve yolcular ise büyük panik yaşarken 3 yolcunun da yaralandığı açıklandı. Araçtan inen yolcular, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Polis ekipleri ise metrobüs hattını trafiğe kapatarak önlem aldı

Metrobüs sürücüsü polis merkezine götürüldü

Kaza yerinden gelen görüntü

Motosikletin metrobüs yoluna nasıl girdiği henüz belirlenemezken, metrobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan motosiklet ve metrobüsün olay yerinden çekilmesinin ardından metrobüs seferleri normale döndü.

Trafik kilitlendi

Metrobüs yolunda meydana gelen kaza nedeniyle, metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüste bulunan yolcular tahliye edilerek, aynı yönde hareket eden diğer araçlara bindirildi. Metrobüs seferlerinde aksamalar oldu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Emrecan Azder müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü Emrecan Azder isimli gencin Ukrayna’da öğrenci olduğu ve kısa zaman önce Türkiye’ye askere gitmek için geldiği öğrenildi.

Olay yerinde kalp masajı yapıldıktan sonraŞişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Emre Can Azder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Askere gitmek için gelmişti

Emrecan Azder

Emrecan Azder isimli gencin

öğrenildi. Gencin cenazesinin

Ali Paşa Yeni Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.