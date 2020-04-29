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Gündem Mimar Sinanın yaptığı 432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerini soydular
İSTANBUL

Mimar Sinan’ın yaptığı 432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerini soydular

Mimar Sinan’ın yaptığı 432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerini soydular

İstanbul'da Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbeleri koronavirüs salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından 1 hafta arayla iki kez soyuldu. Yaklaşık 1.5 kilogram kurşunu sökerek çalan ve kayıplara karışan hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı. Soyulan kubbeler havadan görüntülenirken, çıplak kalan yerlerin ise naylon örtüyle kapatıldığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi.
Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.15 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi’ndeki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan Kılıç Ali Paşa Medresesine gece saatlerinde çek çek arabasıyla kimliği belirsiz şahıslar geldi.

Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi.

Maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşunları söküp çaldılar

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen şahıslar, arka tarafından 432 yıllık tarihi medreseye tırmandı. Şahıslar ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşunları sökmeye başladı. Bir süre kurşunları söken hırsızlar ardından yaklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı.

Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kameraları görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde şüpheli bir şahsın medreseye tırmandığını ve kurşunlarını çaldığını tespit etti.

Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi.

Medresedeki kubbeler defalarca soyulmuş

Vakıf müdürü bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis vakfın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Öte yandan tarihi medresedeki kubbelerin yine geçtiğimiz hafta Salı günü de kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyulduğu ve soyan kişilerin yakalandığı ortaya çıktı. Ancak salı günü yaşanan soygundan yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kubbelerdeki kurşunların çalındığı belirlendi. Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, medreseyi defalarca soyan hırsızları arıyor.

Mimar Sinan’ın yaptığı 432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerini soydular
FOTOĞRAF 10
Title
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.15 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi’ndeki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan Kılıç Ali Paşa Medresesine gece saatlerinde çek çek arabasıyla kimliği belirsiz şahıslar geldi.
Title
Maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşunları söküp çaldılar <br> <br> <br> <br> Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen şahıslar, arka tarafından 432 yıllık tarihi medreseye tırmandı.
Title
Şahıslar ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşunları sökmeye başladı. Bir süre kurşunları söken hırsızlar ardından yaklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı.
Title
Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kameraları görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde şüpheli bir şahsın medreseye tırmandığını ve kurşunlarını çaldığını tespit etti.
Title
Medresedeki kubbeler defalarca soyulmuş <br> <br> <br> <br> Vakıf müdürü bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis vakfın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Title
Öte yandan tarihi medresedeki kubbelerin yine geçtiğimiz hafta Salı günü de kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyulduğu ve soyan kişilerin yakalandığı ortaya çıktı.
Title
Ancak salı günü yaşanan soygundan yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kubbelerdeki kurşunların çalındığı belirlendi.
Title
Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.
Title
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, medreseyi defalarca soyan hırsızları arıyor.
Mimar Sinan’ın yaptığı 432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerini soydular
İstanbul'da Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbeleri koronavirüs salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından 1 hafta arayla iki kez soyuldu. Yaklaşık 1.5 kilogram kurşunu sökerek çalan ve kayıplara karışan hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı. Soyulan kubbeler havadan görüntülenirken, çıplak kalan yerlerin ise naylon örtüyle kapatıldığı görüldü.


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