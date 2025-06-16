Ordu'da motosiklet ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Fatsa ilçesinin Sakarya Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Veysel G.'nin kullandığı 52 ABT 702 plakalı Mercedes marka panelvan ile Oğuzhan G. yönetimindeki 52 AGH 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ve arka tarafta yolcu olarak bulunan Yiğit Efe K. caddeye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Yiğit Efe K. ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.