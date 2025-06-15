Karabük'te otomobil menfeze çarptı: Bir ölü üç yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Akören yol ayrımında meydana geldi. Serkan Ö. (35) idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Akören köyü yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan menfeze çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan, baba Serkan Ö., anne Saniye Ö. (34), ve oğulları Yusuf Talha Ö. (11) ile Yağız Aslan Ökten sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Yağız Aslan Ökten, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.