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Karabük'te otomobil menfeze çarptı: Bir ölü üç yaralı

Karabük'te otomobil menfeze çarptı: Bir ölü üç yaralı

19:4315/06/2025, Pazar
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde menfeze çarpan otomobilde 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan baba, anne ve diğer çocuk hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde menfeze çarpan otomobilde bulunan Yağız Aslan Ökten (4) hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Akören yol ayrımında meydana geldi. Serkan Ö. (35) idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Akören köyü yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan menfeze çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan, baba Serkan Ö., anne Saniye Ö. (34), ve oğulları Yusuf Talha Ö. (11) ile Yağız Aslan Ökten sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Yağız Aslan Ökten, yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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