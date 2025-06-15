Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: Altı kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı: Altı kişi yaralandı

22:2415/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada sürücülerle birlikte 4 yolcu da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İsmail T. (58) idaresindeki 06 AGJ 144 plakalı otomobil, Orta-Şabanözü kara yolu Orta Mezarlığı mevkisinde Nuray B. (34) yönetimindeki 06 NB 076 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan, Hanife T. (52), Yeter Aleyna T. (25), Büşra B. (33) ve Nurettin B. (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


#Çankırı
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyoner sorusu 15 Haziran: Tenten, Red Kit ve Şirinler çizgi romanlarının üçünün de ilk çizeri hangi ülkedendir? İşte 200 bin TL'lik sorunun cevabı