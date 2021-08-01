Orman yangınlarını PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlendi

Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Yangın bölgelerinde halk söndürme ekipleriyle adeta seferber olurken bazı vatandaşlar itfaiyecilere yardım götürdü bazıları ise damacanayla su taşıdı.

Antalya'da 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Peş peşe başlayan yangınlar sonrası sabotaj iddiası ciddi şekilde araştırılıylor. Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının sabotaj olduğu tartışılırken yangınları, PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" üstlendi.

PKK, sosyal medya hesaplarında orman yangınlarını üstlendi. PKK'ya ait sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda "Ateşin çocukları Türkiye'nin turistik bölgelerindeki sabotajların sorumluluğunu üstleniyor: Türk rejimi başka bir dilden anlayana kadar ateş seliyle onlara diz çöktürmenin zamanı gelmiştir." ifadesine yer verildi.

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Karayılan talimat vermişti

1990’lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK, yıllar içinde çok sayıda yangın çıkarttı. Geçtiğimiz yıl büyük hasara yol açan yangınları PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlenmişti. PKK elebaşı Murat Karayılan da 2020’de "Ormanları yakın" talimatı vermişti.

Geçtiğimiz yıl Hatay’da çıkan ve büyük hasara yol açan yangınları PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlenmişti.