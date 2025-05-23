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Otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

15:3623/05/2025, Cuma
AA
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Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.


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