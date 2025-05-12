Otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karasu Caddesi'ndeki kazada, Salih Tuna idaresindeki motosiklet, cadde üzerinde Z.T. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Tuna ile otomobilin sürücüsü Z.T. ve yanındaki Z.B.F. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Tuna, tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.