Polisten kaçarken attıkları torbada uyuşturucu çıktı

Batman
Batman'da dur ihtarına uymayıp kaçan 3 şüphelinin yol kenarına attığı torbadan 1 kilo 380 gram uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
- Bu kapsamda kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulmak istenen 3 şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Şahısların kaçarken yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.
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