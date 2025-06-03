Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Polisten kaçarken attıkları torbada uyuşturucu çıktı

Polisten kaçarken attıkları torbada uyuşturucu çıktı

10:503/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Batman
Batman

Batman'da dur ihtarına uymayıp kaçan 3 şüphelinin yol kenarına attığı torbadan 1 kilo 380 gram uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.



  • Bu kapsamda kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulmak istenen 3 şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Şahısların kaçarken yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.





#Batman
#uyuşturucu
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Aşure günü ne zaman? Aşure Günü neden önemlidir?