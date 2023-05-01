Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci’den LGBT güzellemesi: “Farklı cinsel kimliklere saygı duyulmalı”

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci, LGBT+ savunuculuğu yapan ve Hollanda Kraliyeti tarafından fonlanan feminist oluşum Havle Kadın’ın “Kadınlar Masası” etkinliğinde konuştu. Etkinliğe Yedili Masa'nın ortaklarından CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP ve Gelecek Partilerinin de yer aldığı temsilciler katıldı. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci, Havle Kadın’ın “Kadınlar Masası” etkinliğinde; katılımcılardan gelen “İnançlı ve LGBTİ+’ları da içine katarak tüm partiler bu konuda neler vadediyor?” sorusuna "insanın cinsel kimliğinden ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmiyorum." ifadelerini kullanarak LGBT+'lara üstü kapalı destek verdiğinin mesajını verdi. Ekinci'nin cevap verdiği soru ise kısa bir süre sonra Havle Derneği tarafından yapılan paylaşımdan kaldırıldı.

"İstanbul Sözleşmesine hep karşı çıkmıştık"

Beytiye Ekinci, daha önce İstanbul Sözleşmesine ve cinsiyet eşitliği dayatmasına karşı çıktığını “Türkiye’de toplumsal cinsiyet dediğiniz kadın hakları. Evet kadın haklarıysa ben burada varım. Ama toplumsal cinsiyet dediğiniz şey bu değil. Toplumsal cinsiyet toplumun cinsiyetsizleştirilmesi demektir. İstanbul Sözleşmesi’ne başından beri hep karşı çıktık." ifadelerini kullanmıştı. Aynı Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci ise bugün Toplumsla Cinsiyet Eşitliği ve LGBT+ haklarının savunulmasının sözcülüğünü yapan Havle Kadın Derneği'nin programında kendiyle çelişen ifadeler kullandı.

Havle Kadın daha önce Tesettürlülere özel "Tüm Örtüsüne Bürünen Müslüman LGBTİ+’lara!" başlıklı yayınladığı metinde "Hem Müslüman hem LGBT+ olmayı yük haline getiren seslerden kurtulmanın kolay olmadığını biliyoruz. Bunun için dayanışmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Karamollaoğlu LGBT için ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genişletilmiş İl Divanı programında konuşan parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.’ Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile kavramını toplumun diri ve canlı kalması için elzem görürüz" ifadelerini kullanarak LGBT'ye karşı olduğunun vurgusunu yapmıştı. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci ise LGBT'nin sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapan oluşumun etkinliğinde yer aldı.





İttifak Ortağı İYİ Parti'den LGBT'ye yasal güvence vaadi

İYİ Parti'nin 14 Mayıs için hazırlanan seçim beyannamesinin 112. maddesinde “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz” ifadesi yer alıyor.



