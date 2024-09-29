logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Serhat Akın'ı vurun talimatı Gürcistan'dan: Suç dosyaları kabarık çıktı

Serhat Akın'ı vurun talimatı Gürcistan'dan: Suç dosyaları kabarık çıktı

Şahin Şen
04:0029/09/2024, Sunday
G: 29/09/2024, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Serhat Akın'ın vurulduktan sonraki görüntüsü.
Serhat Akın'ın vurulduktan sonraki görüntüsü.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ı ayağından vuran tetikçi ve ona yardım eden 4 kişi gözaltına alındı. 'Vurun' talimatını Gürcistan'daki bir isimden alan şüphelilerin, 'cinayetten', 'yaralamaya' kadar çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Milli takım ve Fenerbahçe eski futbolcusu, şimdilerde ise futbol yorumculuğu yapan Serhat Akın’a yönelik yapılan silahlı saldırıda tetikçi ve ona yardım eden 4 kişi yakalandı. Akın'a yönelik silahlı saldırının ardından olay yerini gören güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden motosikletle kaçan saldırganların izini sürdü. Motosikletin kaçış istikametine yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri olayda motosikletin yanı sıra bir otomobilin de kullanıldığını tespit etti. İz süren ekipler aracın bulunduğu adresi tespit etti.


PLAKA DA ÇALINTI ÇIKTI

Osman M.

Tuzla’daki adrese baskın yapan ekipler olay anında araçta bulunan E.Ü. ve M.A.’yı yakaladı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri olayda tetiği çeken saldırganın Ozan D., motosikleti kullanan Osman M. ve onlarla birlikte hareket eden İ.T.'yi yakaladı. Olayda kullanılan tabanca da şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları motosikletin plakasının da çalıntı olduğu tespit edildi.


250 BİN LİRA İÇİN VURMUŞLUR

Ozan D.

Olayın neden gerçekleştirildiğini tanık ifadesi ortaya koydu. Saldırıda silahı kullanan Ozan D. ve arkadaşları ile olaydan sonra bir araya geldiklerini anlatan tanık, "Ozan 250 bin TL karşılığında adam vurduklarını söyledi. Bu işi akrabaları olan Hasan Ş. kendilerine vermiş" dedi.


AZMETTİRİCİNİN 10 KAYDI VAR

Olayda gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı. Azmettirici şüpheli Hasan Ş.'nin cinayet, yaralama ve şüpheli ölüm başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Hakkında 4 ayrı yakalama kararı bulunan Hasan Ş.'nin Gürcistan'da firari olduğu belirlendi. Silahı kullanan Ozan Dalmaz'ın 'oto hırsızlığından', Osman M.'nın 'kasten yaralamadan' suç kaydı olduğu ortaya çıktı. M.A.'nın 'yaralama' dahil 7, İ.T.'nin ise 'yaramadan' 3 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.


#Serhat Akın
#saldırı
#Gürcistan
#talimat

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...