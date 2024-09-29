Serhat Akın'ı vurun talimatı Gürcistan'dan: Suç dosyaları kabarık çıktı

Milli takım ve Fenerbahçe eski futbolcusu, şimdilerde ise futbol yorumculuğu yapan Serhat Akın’a yönelik yapılan silahlı saldırıda tetikçi ve ona yardım eden 4 kişi yakalandı. Akın'a yönelik silahlı saldırının ardından olay yerini gören güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden motosikletle kaçan saldırganların izini sürdü. Motosikletin kaçış istikametine yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri olayda motosikletin yanı sıra bir otomobilin de kullanıldığını tespit etti. İz süren ekipler aracın bulunduğu adresi tespit etti.





PLAKA DA ÇALINTI ÇIKTI

Osman M.

Tuzla’daki adrese baskın yapan ekipler olay anında araçta bulunan E.Ü. ve M.A.’yı yakaladı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri olayda tetiği çeken saldırganın Ozan D., motosikleti kullanan Osman M. ve onlarla birlikte hareket eden İ.T.'yi yakaladı. Olayda kullanılan tabanca da şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları motosikletin plakasının da çalıntı olduğu tespit edildi.





250 BİN LİRA İÇİN VURMUŞLUR

Ozan D.

Olayın neden gerçekleştirildiğini tanık ifadesi ortaya koydu. Saldırıda silahı kullanan Ozan D. ve arkadaşları ile olaydan sonra bir araya geldiklerini anlatan tanık, "Ozan 250 bin TL karşılığında adam vurduklarını söyledi. Bu işi akrabaları olan Hasan Ş. kendilerine vermiş" dedi.





AZMETTİRİCİNİN 10 KAYDI VAR

Olayda gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyası kabarık çıktı. Azmettirici şüpheli Hasan Ş.'nin cinayet, yaralama ve şüpheli ölüm başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Hakkında 4 ayrı yakalama kararı bulunan Hasan Ş.'nin Gürcistan'da firari olduğu belirlendi. Silahı kullanan Ozan Dalmaz'ın 'oto hırsızlığından', Osman M.'nın 'kasten yaralamadan' suç kaydı olduğu ortaya çıktı. M.A.'nın 'yaralama' dahil 7, İ.T.'nin ise 'yaramadan' 3 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.



