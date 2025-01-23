Silifke'nin yoğurduna AB'den coğrafi işaret tescili

"Silifke ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'ı, yönetim kurulunu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"