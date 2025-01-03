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Türkiye'de en fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten

Türkiye'de en fazla coğrafi işaretli ürün Gaziantep'ten

17:443/01/2025, Cuma
AA
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Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulundukları bildirildi.
Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulundukları bildirildi.

Türkiye’de 2024 yılı itibariyle coğrafi işaretli ürün sayısı bin 670’e ulaştı. Gaziantep, 106 coğrafi işaretli ürünle bu alanda ilk sırada yer aldı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, kentin 2024'te 106 coğrafi işaretli ürünle yurt genelinde birinci sırada yer aldığını belirtti.


Coğrafi işaretli ürünlerle rol model olduklarını vurgulayan Akıncı, "Tescil çalışmalarımızı 2025 yılında da gerek Türk Patent Kurumu nezdinde gerekse de Avrupa Birliği'nde sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.


Akıncı, Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulunduklarını kaydetti.​​​​​​​



#coğrafi işaret
#Gaziantep
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#ürün

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