Yeni GAP Eylem Planı'nın detayları netleşti: Tarım, turizm ve sanayiyle kalkınacak

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 400 bin hektarlık alanda akıllı sulamaya geçilecek. GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı ile de 50 tarım kooperatifi doğrudan desteklenecek. AB'de tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı 3'ten 13'e çıkarılacak. Yeni Şafak'ın ulaştığı, Ekonomi Kordinasyon Kurulu'nda masaya yatırılan ve 2028 yılına kadarki dönemi içeren yeni eylem planına göre GAP illerinde sulamaya 214,2 milyar lira ayrıldı. Tarımda hassas dönüşüm için 63,8 milyar liralık ödenek oluşturuldu. Bu sayede 400 bin hektarlık alanda akıllı sulamaya geçilecek. Yine GAP Entegre Kırsal Programı’na 4,6 milyar lira, turizm yatırımlarına 19,3 milyar lira, sanayiye 16,1 milyar lira ödenek ayrıldı.

198 PROJE DEVREYE ALINACAK

Yeni GAP Eylem Planı kapsamında 2028 sonuna kadar bölgede 198 projeye devreye alınacak. Bu projeler için toplamda 496,2 milyar liralık (14,15 milyar dolar) ödenek oluşturulacak. Projelerin hayata geçmesiyle bölgede kişi başına yıllık gelirde 49 bin lira ilave artış sağlanacak. Yeni eylem planı, akıllı tarım ve sulama uygulamalarıyla kaynak kullanımında verimliliği sağlayan, entegre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla turizm ve sanayinin geliştiği bir GAP bölgesini hedefliyor.

475 BİN HEKTARLIK ALAN SULAMAYA AÇILIYOR

Bu çerçevede, yeni eylem planında öncelik sulama projelerine verilecek. Sulamaya ayrılan ödenek 214,4 milyar lira oldu. GAP illerinde sulama hedefi 1 milyon 57 bin 803 hektar alana çıkarıldı. Bu alana 53 bin 552 hektarlık Adıyaman-Göksu-Araban Projesi de eklendiğinde yeni hedef 1 milyon 111 bin 355 hektara ulaşacak. Böylece 475 bin 205 hektar ilave alan sulamaya açılacak.

570 BİN İLAVE İSTİHDAM

Silvan Projesi tamamlanacak. Dicle Kralkızı, Mardin, Hilvan-Siverek, Adıyaman sulama projeleri ile küçük ölçekli sulama işleri programı da bitirilecek. Sulama projesiyle tarımsal üretimde 570 bin 246 ilave istihdam imkanı sağlanacak. Böylece bölgenin ülke içindeki tarımsal gayri katma değer katkısı yüzde 11,5'ten yüzde 19,1'e çıkacak.

AKILLI SULAMAYA 63 MİLYAR TL

Tarımda hassas dönüşüm için 63,8 milyar liralık bütçe oluşturuldu. Böylece, akıllı tarım uygulamaları yaygınlaştırılması, sulama pompalarında verimlilik, iyi pamuk uygulamaları, hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, taşlık arazi ıslahı, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. Akıllı sulama sistemlerine geçirilen alan 26 bin hektardan 400 bin hektara çıkarılacak. İyi pamuk yetiştiriciliği yapılan alan da 38 bin hektardan 61 bin 100 hektara çıkarılacak.

47 PROJEYE 158 MİLYAR LİRA

GAP Entegre 2.0 projesine 4,6 milyar lira ödenecek sağlanacak. Böylece 50 tarım kooperatifi doğrudan desteklenecek. AB'de tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı 3'ten 13'e çıkarılacak. Yine GAP illerinde takibi önemli görülen 47 büyük ölçekli altyapı yatırımına 158 milyar 327 milyon lira ödenek çıkarılacak. Bölgede kalkınmayı tamamlayıcı diğer 58 yatırım için de 19 milyar 921 milyon lira ayrılacak.

Turizm odaklı ekonomik büyüme

GAP illerinde turizm odaklı ekonomik büyümeye 19,3 milyar lira ayrılacak. Turizm çeşitliliğinin artırılması, turizm fiziki altyapılarının güçlendirilmesi, destinasyonlarda yeşil dönüşüm projeleri, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması, insan kaynağının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması programı, tanıtım ve markalaşma projesi destelenecek. Böylece, bakanlık belgeli turizm işletmelerinim sayısı artacak. Otellerdeki yatak sayısı 66 bin 360'dan 98 bin 696'ye çıkarılacak. Belgeli tesislerde geceleme sayısı 3 milyondan 962 binden 8 milyon 127 bine, ortalama geceleme süresi 1,67'ten 2,6'ya yükselecek.

70 yeni ürün tespit edilecek

Emek yoğun sanayi sektörlerinde dönüşüm için 16,1 milyar lira harcanacak. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü gibi tarımsal ürünlerde katma değer dönüşümü sağlanacak. Bu kapsamda 2 si büyük ölçekli 38 proje hayata geçirilecek. Başat ürünlerde yatırıma dönüşebilecek potansiyel ürün sayısı artırılacak. 70 adet yeni ürün tespit edilecek.







