Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’dan 2024 değerlendirmesi: Bankacılık performansında iyileşme bekleniyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yılın finansal ve operasyonel göstergeler açısından oldukça başarılı bir yıl olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. Çakar, BDDK’nın kredi borcu yapılandırması kapsamında 25 bin 935 kişinin 3,25 milyar lira tutarındaki borcunun yapılandırıldığını ifade etti.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün ekonomi programının doğru ve etkin çalışmasında önemli katkılar sağladığını belirterek, "2025 yılında, makro dengelerin daha da sağlıklı olacağı beklentisi ile bankaların performansının reel olarak iyileşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.
Çakar, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'de enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan ekonomi programı, para ve mali politikalarının güçlü bir eşgüdümle hayata geçirilmesi sayesinde olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyledi.
Programın şu ana kadarki çıktılarının, enflasyon beklentilerinde iyileşme, finansal istikrarın güçlenmesi, ekonomik güven endeksinde artış, büyümede normalleşme ile iç ve dış talebin dengeli katkı vermeye başlaması, rezerv görünümünde iyileşme, rating artışları ve risk priminde düşüş gibi alanlarda kendini gösterdiğine işaret eden Çakar, sıkı para politikası uygulamaları ve mali disiplini önceleyen adımların, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda etkili bir şekilde devreye alındığını vurguladı.
Alpaslan Çakar, iç talebin yavaşlamasıyla birlikte ekonomide büyüme dinamiklerinde yapısal değişikliklerin beklendiğini belirterek, şunları söyledi:
Türkiye'nin temel ekonomik gelişim alanlarında sergilediği güçlü performansla yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını belirten Alpaslan Çakar, portföy yatırımlarındaki artışın yanı sıra bankacılık sektörü ve firmaların yurt dışından finansmana erişimde başarılı bir yıl geçirdiğini ifade etti.
Çakar, 2024'te gerçekleşen olumlu gelişmelerle, gelecek aylara ilişkin enflasyon beklentilerinde de önemli derecede iyileşme görmeye başladıklarını ve fiyat istikrarının tesisine yönelik pozitif beklentilerin toplumun tüm kesimlerine yayıldığını vurguladı.
"Krediler doğru yönetilmekte, kredi kalitesi yüksek"
Alpaslan Çakar, sektörün 2024 yılında da dengeli ve sağlıklı bilanço yapısını sürdürdüğüne dikkati çekti.
Sektörün aralık ayı rakamlarına ilişkin bilgiler veren Çakar, şunları söyledi:
Alpaslan Çakar, seçici kredi politikasına değinerek, son yıllarda imalat sanayisinin payının 6 puan, tarım sektörünün payının 3 puan arttığını ve imalat sanayisi başta olmak üzere döviz kazandıran ve istihdama katkı sunan sektörler öncülüğünde kredi büyümesinin devamını beklediklerini anlattı.
Kredilerin doğru yönetildiğini ve kredi kalitesinin yüksek olduğunu bildiren Çakar, şunları kaydetti:
"Bankacılıkta bilanço ve temel kalemlerdeki artış beklentisi yüzde 30 civarında"
Alpaslan Çakar, 2025 yılında, daha sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol almaya devam edeceklerine dikkati çekti.
Yeni yıla ilişkin beklentilerini anlatan Çakar, "2025 yılında, makro dengelerin daha da sağlıklı olacağı beklentisi ile bankaların performansının reel olarak iyileşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonist baskılar biraz daha azalırken ve faiz oranları düşerken, devam eden jeopolitik risklerin, uluslararası ticarette sınırlandırıcı yaklaşımların ve düzenlemelerdeki sadeleşmenin seyri belirleyici olacak. Bankalar, ekonomide dengelenme devam ederken sürdürülebilir büyümeye destek olmak ve performans kriterlerini yakalamak için çaba göstereceklerdir" şekilde konuştu.
Çakar, bankacılıkta bilanço ve temel kalemlerdeki artış beklentisinin yüzde 30 civarında olduğunu, 2025'te düşmesi beklenen faizlerin vade uyumsuzluğu çerçevesinde sektörün net faiz marjına olumlu katkı yapacağını, net faiz gelirinin artacağını, ücret komisyon gelirlerinin karlılığı desteklemeye devam edeceğini söyledi.
"Sektörde yeşil finansmana ayrılan kredi oranının artırılması gerektiği açıktır"
Bankacılık sektörünün net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşüm planlarını devreye almasının sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme çabalarında önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Çakar, "Sektörde yeşil finansmana ayrılan kredi oranının artırılması gerektiği açıktır" dedi.
Alpaslan Çakar, yeşil dönüşümün teşvik edilmesi için "yeşil varlık oranı" hesaplanması uygulamasının, bu dönüşümü hızlandıracak etkili bir araç olabileceğini belirterek, söz konusu uygulamanın yalnızca bankacılık sektöründe değil, aynı zamanda yeşil yatırımları artırmaya yönelik politikaların etkinliğinde de önemli bir rol oynayacağını ifade etti.
2025'te dijitalleşmenin sektör stratejilerinin merkezinde yer almaya devam edeceğini vurgulayan Çakar, dijital bankacılık ürünleri, yapay zeka destekli çözümler ve blok zincir tabanlı yenilikçi finansman araçlarıyla müşteri deneyiminin daha da ileri taşınacağını belirtti.
Çakar, kişiye özel ürün ve hizmet arzı ile ödeme sistemlerinde yapısal değişimin devam edeceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak dijital varlık saklama ve borsa hizmeti verme konusunda gerekli değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Çakar, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada, 2024'ün genel anlamda hedeflere ulaştıkları bir yıl olduğunu söyledi.
Ziraat Bankasının 2024'te de kredi ağırlıklı bilanço yapısını koruduğunu anlatan Çakar, tarım, üretim, yatırım ve ihracat sektörleri başta olmak reel sektörün finansmanını yoğun olarak sürdürdüğünü vurguladı.
Çakar, bilançonun ana fonlama kaynağı olan mevduatlarda TL payının artırıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Tarıma sunulan desteğin 600 milyar lirayı aşması bekleniyor
2024 yılı üçüncü çeyrekte tarım sektörüne sağlanan kredi büyüklüğünün 527 milyar lirayı aşarak güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret eden Çakar, yıl sonunda 600 milyar liralık hedefin aşılmasının öngörüldüğünü ve bu durumun bankanın tarım sektörüne verdiği önemi ortaya koyduğunu anlattı.
Çakar, tarım kredilerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak adına, yenilikçi çözümler ve modeller geliştirdiklerini, finansmana erişimde zorluk çeken kadın ve genç girişimcilere yönelik kadın çiftçi kredisi ve genç çiftçi kredisi gibi ürünlerin devreye alındığını ve dijital kanallarla daha hızlı ve erişilebilir sistemler oluşturulduğu bildirdi.
2024 yılında bu alanda yapılan çalışmalara değinen Çakar, Ziraat Çiftçi Platformu mobil uygulamasının hayata geçirildiğini, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Tarım Ekosistemi Buluşmaları'nın üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek şöyle devam etti:
"Bankanın dış ticaret hacminden aldığı pay yüzde 20'ler seviyesinde"
Alpaslan Çakar, Ziraat Bankasının ekonomiye katkı sağlama misyonu doğrultusunda ihracatçı firmalara desteğini 2024'te de artırarak sürdürdüğünü söyledi.
İhracatçıların işlerini kolaylaştırmak için geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetlerle teknolojik güncel çözümler sunduklarını dile getiren Çakar, şu bilgileri paylaştı:
Çakar, ihracatçılara sağlanan finansal desteklerin yanı sıra dijital çözümler ve hızlı kredi süreçleriyle de müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirterek bu doğrultuda bankanın ihracat finansmanındaki rolünün, stratejik hedeflerle uyumlu bir şekilde büyümeye devam ettiğini anlattı.
"Eurobond ve tahsisli satış yoluyla ihraçların artarak sürmesini bekliyoruz"
Çakar, 2025 yılında da uluslararası programlar altında eurobond ve tahsisli satış yoluyla ihraçların artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.
Rating hassasiyeti olan bazı ülke yatırımcılarının daha aktif olduğunu ve Türk bankacılık sektörünün mali yapısı, aktif kalitesi, likidite, karlılık ve sermayesiyle güçlü görünümünün cazip olacağını beklediklerini ifade eden Çakar, son dönemde zorunlu karşılıklardaki düzenlemelerin etkisiyle ihraç vadelerinin 6 aydan 1 yıl ve üzerine doğru kaymasını öngördüklerini bildirdi.
"Dijitalde gerçekleşen her 5 işlemden biri Ziraat Bankasının"
Alpaslan Çakar, yaklaşık 23 milyon müşterinin ve Türkiye'de 18 yaş üzerindeki nüfusun 3'te 1'inin Ziraat Mobil'i aktif kullandığına dikkati çekti.
Türkiye'de banka dijital kanallarından gerçekleşen her 5 işlemden birinin Ziraat Bankası dijital kanalları üzerinden yapıldığını anlatan Çakar, tüm işlemlerin yüzde 96'sının şube dışı kanallardan gerçekleştiğini söyledi.
Çakar, dijital alandaki güç ve deneyimlerini hem mevcut kanalları daha da zenginleştirmek hem de yeni iştiraklerle geleceğin altyapılarını da oluşturduklarını belirterek şu bilgileri paylaştı:
Ziraat Bankasının açık bankacılık hizmetlerini Türkiye'de müşterilerine ilk sunan bankalar arasında yer aldığını ifade eden Çakar, bu alandaki çalışmaların ilerleyen dönemde, farklı sektörlerin de katılımıyla birlikte açık finansa doğru evirileceğini düşündüklerini anlattı.
2025'te çevre dostu projeleri finanse etmeye devam ederek yeşil finansman alanında önemli bir aktör olmayı amaçladıklarını söyleyen Çakar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre dostu tarım uygulamalarına yönelik kredilerin büyüklüğünü artırmayı hedeflediklerini, sürdürülebilirlik odaklı tahvil ihraçlarıyla uluslararası piyasalardan daha fazla kaynak sağlanmasının planlandığını dile getirdi.
2025 hedeflerine ilişkin Çakar, şunları kaydetti: