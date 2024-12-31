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BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda ocak tarifesinde değişikliğe gidilmedi

BOTAŞ duyurdu: Doğal gazda ocak tarifesinde değişikliğe gidilmedi

18:5031/12/2024, Salı
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı olarak kullanılan gazın satış tarifesinde değişiklik gerçekleşmediğini bildirdi. Fiyat, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.


#BOTAŞ
#doğal gaz
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