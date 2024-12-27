Karadeniz'de doğal gaz boru serimi yapacak: 'Castorone' gemisi İstanbul Boğazı'nda

"Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan derin denizde boru indirme gemisi Castorone'nin, 5 kılavuz kaptan ile birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 Römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu refakatinde İstanbul Boğazı geçişine başlaması nedeniyle, İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak ve çift yönde askıya alındı"