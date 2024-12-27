Karadeniz'de doğal gaz boru serimi yapacak: 'Castorone' gemisi İstanbul Boğazı'nda

Karadeniz'deki doğalgazın taşınması amacıyla derin sularda boru serim işlemi yapacak olan 'Castorone' isimli gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak çift yönde askıya alındığını duyurdu.
Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkarılması için hem deniz hem de karada çalışmalar devam ediyor.
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki, 102 bin 32 groston ağırlığındaki 'Castorone' isimli gemi, derin sularda 3 ay boyunca doğalgaz boru serimi yapacak.
'Castorone' dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan ve karadan görüntülendi.