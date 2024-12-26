İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Açıklamada,

"Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı"