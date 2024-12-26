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İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

14:3426/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
DHA
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İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Yalova'dan Rusya'ya gitmekte olan 274 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Panama bayraklı "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken Yeniköy önlerinde arızalandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tankerin çekilmesi için çalışma başlatılırken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 13.50 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Kıyı Emniyetine bağlı 3 bot ile sahil güvenlik birimlerinin nezaretinde tankeri kurtarma çalışması sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Açıklamada,
"Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı"
ifadeleri yer aldı.


#İstanbul
#Boğaz köprüsü
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#trafiğe kapandı

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