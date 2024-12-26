Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor) 14

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 10

BUGÜN VE YARIN 5 KENT İÇİN SARI ALARM

Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ

KAR TRAKYA’DAN GİRİŞ YAPACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Antalya çevreleri, Doğu Akdeniz'in batısı ile Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur, zamanla Kırklareli'nin yüksekleri ile Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, rüzgar Marmara’da kuzeydoğudan kuvvetli.

Bugün sıcaklıklar ortalamanın üzerinde yarın 4-5 derece azalacak. Yarın Trakya’da hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı var. Kar İstanbul’un batı kapısına kadar gelecek ama içeriye girmiyor. Ankara bugün akşam yağmurlu 11 C. Pazar karla karışık yağmurlu, Pazartesi 4 derece ve kar var. İzmir 16, Antalya kuvvetli yağmurlu 14C.”

YENİ YILDA KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Şen, “Türkiye yeni yıla yağışsız girecek. Kar beklentisi olanlara üzülerek söylüyorum. 31 aralık ve 1 Ocak da tüm Türkiye’de yağış yok dolayısıyla kar da yok. Sıcaklıklar batıda ortalamanın üzerinde olacak. Anadolu’da buzlanma ve don olayı olacak” dedi.







