İstanbul'da bir gemi yan yattı: Kurtarma çalışmaları başladı

AMNAH isimli konteyner gemisi, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yan yattı.
İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda bir konteyner gemisi yan yattı. Gemi personeli tahliye edilirken gemiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı'nda Comoros bayraklı
AMNAH isimli konteyner gemisi, sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yan yattı.
Gemide bulunan
15 personel tahliye edildi.
Konteyner gemisinin gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su almaya başladığı, gemi personelinden bunu görüp
denize atlayan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Geminin etrafı yüzer bariyerle çevrilerek deniz kirliliği riski kontrol altına alındı.
Gemiyi kurtarmak için çalışmalar başladı.
Geminin yan yatma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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