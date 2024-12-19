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İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı

08:2619/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
AA
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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu.
İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı açıklandı.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Çanakkale'de boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Boğazda yerel feribot seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

#Şehir Hatları
#İstanbul
#Anadolu Kavağı
#Üsküdar
#Beykoz

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