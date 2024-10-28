İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.