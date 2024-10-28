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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

07:3228/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
DHA
IHA
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Boğaz'da sis etkili oluyor.
Boğaz'da sis etkili oluyor.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da boğaz ulaşımına sis engeli

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.

Seferi askıya alınan hatlar:

Küçüksu - İstinye Hattı

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

Beykoz - Sarıyer Hattı

Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı





#İstanbul Boğazı
#Sis
#Gemi

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