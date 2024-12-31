Bu kış doğal gaz sıkıntımız olmaz

Ekonomi yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare Toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İran’da devam eden enerji krizine değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İran'da enerji krizi gündemde, özellikle elektrik ve doğal gazda. İran, şu an itibarıyla mevcuttaki yükümlülüğünü tam olarak yerine getiremiyor, yani doğal gaz sözleşmemizin yaklaşık yüzde 60'ı, yüzde 50'si civarında bir akış var. Türkiye'de kış döneminde herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK’TAKİ ENERJİ ÜRETİMİ 2 MİLYAR $ KATKI SAĞLIYOR

Bakan Bayraktar, GAP bölgesindeki enerji yatırımlarının önemine de vurgu yaptı. Şırnak’ın özellikle enerji ve petrol üretimi açısından önemli bir il haline geldiğini dile getiren Alparslan Bayraktar, “Günlük petrol üretimimiz bugün itibarıyla 70 bin varilin üzerine çıktı. Bu üretim ekonomiye yaklaşık 2 milyar dolar direkt katkı sağlıyor" dedi.

SURİYE’DE PETROL VE GAZ İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ

Suriye'ye yönelik enerji ve elektrik hizmetleri konusunda da değerlendirmede bulunan Bayraktar, Türkiye'den bir ekibin Şam'a ulaştığını ve enerji altyapısının değerlendirilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. Suriye ve Lübnan'ın elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk etapta Türkiye'den elektrik ihracatı yapılabileceğini dile getiren Bayraktar, "Ayrıca heyetimizin içerisinde petrol ve doğal gazla ilgili yapılabilecekleri görmek üzere bir temsilci grubumuz da var. Onlar da 2011 öncesinde 350 bin varil günlük petrol üretimi olan Suriye bugün neler yapabilir, onunla ilgili çalışacaklar” açıklamasında bulundu.







