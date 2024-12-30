Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlere göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil birçok kaleme zam geldi.

ÖTV, KDV, Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tebilğleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelen yüzde 43, 93'lük zam sonucu sıfır araçta en düşük MTV 4 bin TL'yi geçti.

MTV ilk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılırken ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

İşte araçlara göre ödenecek MTV tutarları:

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 16.330 TL

Pasaport ve ehliyet harçları da yüzde 43,93 arttı

Pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43, 93 oranında artıyor.

Buna göre; 6 aylık pasaport 2 bin 359 lira,

1 yıllık pasaport 3 bin 449 lira,

2 yıllık pasaport 5 bin 631 lira,

3 yıllık pasaport 8 bin lira,

10 yıllık pasaport da 11 bin 274 lira olacak.

A sınıfı ehliyet harcı bin 883 liraya, B sınıfı ehliyet harcı da 5 bin 678 liraya yükselecek.

Vergi dilimleri güncellendi

2025 vergi dilimleri de belli oldu.

İlk dilim olan 158 bin liraya kadar gelirden yüzde 15,

330 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 20,

800 bin liraya kadar olan gelirden yüzde 27,

4 milyon 300 bin liraya kadar olan gelirden ise yüzde 35 vergi alınacak.

Özel iletişim vergisi de arttı

Özel iletişim vergisi ise 2025'te 570 lira olacak.







