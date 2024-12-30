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Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

13:1830/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
AA
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IPARD III Programı kapsamında 105 projeye 527,1 milyon lira hibe ödemesi bugün yapılacak.
IPARD III Programı kapsamında 105 projeye 527,1 milyon lira hibe ödemesi bugün yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı kapsamında onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibenin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

IPARD 3 programı kapsamında verilecek destekler ile tarım, hayvancılık, gıda, su ürünleri, kırsal altyapı, turizm gibi sektörlere yeni yatırımlar kazandırılıyor.


Söz konusu program kapsamında ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz"


#hibe
#IPARD III
#Tarım ve Orman Bakanlığı

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